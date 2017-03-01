2017 03 01 19:50:09

День кішок: найпопулярніші породи в Україні за версією OLX

Як давно й чому 1 березня почали відзначати День кішок, не відомо, але це швидко стало традицією. В OLX стверджують, що за 2016 рік попит на улюбленців зріс на 50%.

Сьогодні безпородні та коти змішаних порід користуються найбільшою популярністю: більше 30% покупців котів придбали в 2016 році саме цих пухнастиків. А рейтинг породистих котів очолив скотіш-фолд.

Скотіш-фолд

Скотіш-фолд, або ж шотландська висловуха кішка, – одна з найпопулярніших порід кішок на OLX. У 20% випадків покупці OLX обирали саме їх. Ця порода не була виведена штучно, а виникла природним шляхом. Ця лагідна й спокійна тварина з м’яким характером коштує до 1300 дол (35 750 грн).

2. Скотіш-страйт

Друге за популярністю серед користувачів місце посідає порода скотіш-страйт (15% угод на OLX). Скотіш-страйт — родичка шотландської висловухої кішки, але відрізняється тим, що в дорослих зовсім не змінюється форма вух, вони так і залишаються прямими. Ці тварини — справжні шотландці: врівноважені, спокійні, дуже віддані своїм господарям. Ціни варіюються суттєво: від 800 до 42 тис. грн (1 500 дол).

Британська короткошерста

Третьою в топ-5 найпопулярніших порід кішок серед українців виявилася британська короткошерста. 14% покупців 2016 року обирали саме цих котів. За легендою, порода є нащадком самого Чеширського кота. На OLX можна знайти різні варіанти: від декількох сотень гривень і до 1 500 дол. (41 250 грн).





4.Перські кішки

2% покупців на OLX віддали перевагу пухнастим перським котиам — одній з найстаріших порід, яка абсолютно не пристосована до проживання поза домом. Ці кішки вирізняються цілковитою довірою та глибокою прив’язаністю до свого господаря. Вартість котів цієї породи може досягати 5 000 грн.



5. Канадські сфінкси

Канадський сфінкс був виведений завдяки природній мутації. Кішки, які залюбки копіюють поведінку господарів, тож їх легко навчати. Минулого року трохи менше 2% покупок стосувалися цієї породи. Просять за них від 10 грн до 2 500 дол. (68 750 грн).

Від 1 000 дол. США (~27 000 грн) вам доведеться викласти за тримісячне кошеня породи мейн-кун. Це — найбільші за розмірами коти: маса тіла в них може сягати 15 кілограмів! Півторарічний британець коштуватиме трохи більше — 1 300 дол. США (~35 000 грн). Бенгали по праву вважаються однією з найбільш елітних порід (1 500 дол. США, або 40 500 грн). У цих виведених штучно кішках поєднується вдача дикого хижака та домашнього пестунчика.

Діапазон цін досить широкий. Найбільш недорогі варіанти можна знайти в рубриці «Інші», де породистих кішок іноді пропонують абсолютно безкоштовно.

Пам’ятайте, що слід відповідально поставитися до вибору свого майбутнього улюбленця. Не варто брати тварин у перекупників. Завжди вимагайте всю необхідну документацію про щеплення та стан здоров’я тварини.