2017 03 01 15:58:13

Деклараційна кампанія: податківці вже звітують про чотирьох мільйонерів в Полтаві

Державна податкова інспекція у м. Полтаві нагадує мешканцям міста, що до 1 травня 2017 року триватиме деклараційна кампанія.

Громадяни мають можливість задекларувати свої доходи, отримані протягом 2016 року та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи в один із таких способів:

– особисто або через уповноважену на це особу до Центру обслуговування платників Державної податкової інспекції у м. Полтаві за адресою вул. Європейська, 155;

– засобами телекомунікаційн ого зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису.

Суму податкового зобов’язання, зазначену в декларації про майновий стан і доходи, фізичні особи повинні самостійно сплатити до 1 серпня 2017 року. Про це повідомляють в відділі організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві.

Станом на 1 березня 2017 року до ДПІ у м. Полтаві громадянами вже подано 375 декларацій про майновий стан і доходи, в т.ч. 351 обов’язкова декларація та 24 декларації для отримання податкової знижки.

Окрім цього, 4 громадян м.Полтави вже задекларували доходи, сума яких перевищила 1 млн. грн.

Державна податкова інспекція у м. Полтаві закликає полтавців вчасно відвідати Центр обслуговування платників та подати декларацію про майновий стан і доходи. Міською податковою інспекцією забезпечено всі необхідні умови для того, щоб громадяни швидко та за відсутності черг виконали свій громадянський обов’язок і подали декларацію про доходи.

Також наголошуємо, що приміщення Центру оформлено інформаційними стендами, на яких розміщено необхідну для платника податків інформацію: зразки заповнення податкової звітності та заяв, реквізити розрахункових рахунків та інша корисна інформація. Крім того, з метою інформування платників про зміни в законодавстві в Центрі розповсюджується друкована продукція – листівки, брошури тощо.

Нагадаємо, за результатами 2015 року у місті нараховувалось 79 міль’онерів.