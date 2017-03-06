2017 03 06 10:34:20

Дар’я Бриндак: «Про реалізацію положень «Антирейдирського закону» на практиці»

В.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дар’я Бриндак: «Про реалізацію положень «Антирейдирськог о закону» на практиці»

Після впровадження в дію Антирейдерського закону, Міністерство юстиції України (далі -Мін`юст) продовжило працювати над тим, аби речові права та інтереси громадян були забезпечені надійним захистом, а ризик можливості незаконного заволодіння майном був зведений до мінімуму.

Так, 26 жовтня 2016 року Уряд підтримав пропозицію Мін’юсту стосовно запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та прийняв Розпорядження № 789-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Запуск сервісу SMS-Маяк – це подія, яка стала наступним кроком у боротьбі з протиправним заволодінням майном. SMS-інформування власника майна суттєво підвищує шанси на оперативне реагування й ефективний захист порушених прав, адже часовий фактор у даному питанні є одним із найважливіших моментів, так як від швидкості реагування законного власника на захоплення майна залежить вірогідність повернення вкраденого.

Інноваційний сервіс інформує:

 фізичних та юридичних осіб про зміну статусу об’єктів нерухомого майна в реєстрі;

 власників про подання заявок на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна, а також дату і час реєстрації таких заяв.

Щоб скористатися новою послугою потрібно:

 отримати реєстраційний номер об’єкта нерухомості (він вказаний у реєстраційних документах та безпосередньо в реєстрі);

 отримати ЕЦП (стосується лише послуги про подані/отримані заяви);

 відкрити особистий кабінет власника, і там поставити майно на відповідний контроль та вказати номер телефону та електронну пошту, куди будуть приходити повідомлення.

Всі зацікавлені особи з організаційно-те хнічних питань підключення до сервісів можуть звернутись до ДП “Національні інформаційні системи” із відповідною заявкою.