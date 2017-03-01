2017 03 01 17:03:50

Дар’я Бриндак про “Порядок повної перевірки електронних декларацій чиновників”

13 лютого 2017 року Міністерство юстиції зареєструвало напрацьований робочою групою при Секретаріаті Кабміну Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Тож тепер Національне агентство з питань запобігання корупції має можливість провести повноцінний аналіз статків чиновників у поданих ними електронних деклараціях.

Згідпо Порядку повна перевірка декларації може проводитися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності і полягає у:

1) з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей;

2) з’ясуванні точності оцінки задекларованих активів;

3) перевірці на наявність конфлікту інтересів;

4) перевірці на наявність ознак незаконного збагачення.

Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством. Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю. Повна перевірка декларації здійснюється упродовж 60 календарних днів з дня прийняття рішення пропроведення перевірки. У разі необхідності строки можуть бути продовжені, але не більше ніж на сукупнийстрок у 30 календарних днів.

Про закінчення проведення повної перевірки декларації Національне агентство письмово повідомляє суб’єкта декларування та надсилає Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації для ознайомлення.

За результатами проведеної перевірки Національним агентством приймається рішення про результати здійснення повної перевірки декларації, яке розміщується протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття на веб-сайті Національного агентства. Таке рішення може бути оскаржено суб’єктом декларування в судовому порядку.

Облік повних перевірок та Рішень про проведення повної перевірки декларації здійснюється у журналі реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який ведеться у письмовій та/або електронній формі.