У перші два місяці 2017 року кількість загиблих і поранених мирних жителів в результаті конфлікту на Донбасі подвоїлася в порівнянні з листопадом – груднем 2016 року

Про це йдеться в доповіді Управління з координації гуманітарних питань ООН (УКГВ).

“З початку року, УВКПЛ (Управління верховного комісара ООН з прав людини) підтвердило 111 жертв серед цивільного населення (20 смертей і 91 поранений), в порівнянні з 51 в листопаді-грудні 2016 року”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що більшість мирних жителів постраждали в результаті обстрілу з танків, артилерії або систем залпового вогню.

Крім того, в доповіді йдеться, що також в результаті обстрілів часто пошкоджуються будинки, життєво важливі об’єкти інфраструктури, школи, медичні установи.

Також у звіті йдеться, що загалом з 2014 року через конфлікт на Донбасі загинули приблизно 2 тисячі мирних жителів, ще 6-7 тисяч були поранені.

При цьому в УВКПЛ підкреслили, що реальне число жертв може виявитися вище.