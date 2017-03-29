2017 03 29 12:24:44

Чи потрібно вносити запис до трудової книжки працівника, якщо за результатами атестації робочих місць за умовами праці на його робочому місці підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах

Статтею 62 «Порядок підтвердження стажу роботи» Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Відповідно до п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, (із змінами):

записи про найменування роботи, професії або посади на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій»;

якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;

показники, зазначені у цих Списках обов’язково повинні бути підтверджені у карті оцінки умов праці робочого місця за результатами атестації і можуть записуватися у дужках.

Тобто, запис до трудової книжки може виглядати таким чином: «Підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2 (розділ 33) виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 (Список № 2, пункт 3 показників факторів виробничого середовища)».

До трудової книжки також вкладається витяг з наказу по підприємству, яким було затверджено перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення (Постанова КМУ від 01.08.1992 р. № 442). Але оскільки це буде витяг, а не копія наказу, то й писати на ньому треба не «копія вірна», а «згідно оригіналу» та ставити підпис і печатку.

Начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Полтавській області Вікторія Полєнова.