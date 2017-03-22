2017 03 22 09:17:17

Чи має право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці шліфувальник по дереву

Питання надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість регулюється ст. 7 Закону України «Про відпустки».

Право працівників на щорічні додаткові відпустки визначається відповідно до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 (із змінами).

Розділом XVII «Виробництво деревини та виробів з деревини» підрозділом «Загальні професії виробництва деревини та виробів з деревини» позиція 160 Додатку 1 Списку № 1290, передбачено, шліфувальнику по дереву, зайнятому шліфуванням за допомогою абразивної шкурки сухим способом, надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 4 календарних днів.

Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним або трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівників у цих умовах (ст. 7 Закону України «про відпустки»).

Атестація проводиться згідно Порядку, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 01.08.1992 року №442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»(із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №741 від 05.10.2016р.) та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених Міністерством праці України (Постанова №41 від 01.09.1992р.) і Міністерством охорони здоров’я України – 01.09.1992року.

Відповідно до п.4 зазначеного Порядку, атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.