2017 03 29 12:10:54

Чи має право на додаткову відпустку за особливий характер праці сестра – господиня, яка працює в інфекційному відділенні дитячої лікарні

Пунктом 1 ч.1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» передбачено надання щорічної додаткової відпустки окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційни м та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я за Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97р. № 1290 (із змінами).

Відповідно до розділу XVII «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» цього Списку право на таку відпустку тривалістю до 7 кал. днів надається сестрам–господин ям (поз.10), які безпосередньо зайняті обслуговуванням хворих в інфекційних та туберкульозних (протитуберкульо зних) лікувально-профі лактичних закладах та установах, відділеннях, палатах, кабінетах; санаторно-лісови х школах та школах-інтерната х, дитячих будинках, дитячих садках (групах), яслах-садках (групах), дитячих яслах (групах) та будинках дитини (групах) для дітей, хворих на туберкульоз; будинках інвалідів (відділеннях) для хворих на туберкульоз; навчальних закладах для інвалідів, хворих на туберкульоз.

У зазначеному Списку визначено максимальну тривалість такої відпустки.

Конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст.8 ЗУ «Про відпустки»).

Згідно з порядком застосування названого Списку, затвердженим наказом Мінпраці України від 30.01.98р.№16, зареєстрованим у Мін’юсті України 30.01.98р.за №57/2497, додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу.

У розрахунок часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менш як половину тривалості робочого дня, встановленого для такої категорії працівників.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.