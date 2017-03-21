2017 03 21 19:43:03

Чотири догани та звільнення: у ДП «Полтавський облавтодор» відреагували на скандальне відео неякісного ремонту дороги

Керівництво Полтавського облавтодору провело позачергову виробничу нараду за участю представників Служби автодоріг області. Засідання скликали внаслідок розповсюдження в Інтернет відео ( https://www.yout ube.com/watch?v= rsYrGLoiLts ) одного з водіїв, який зняв ремонтні роботи неподалік с. Копили.

Нагадаємо, днями у мережі з’явився ролик, знятий одним з водіїв на трасі М-03 Київ-Харків-Довж анський. Користувач проїжджав повз с. Копили, коли побачив, як працівники облавтодору засипають відфрезовані ямки сумішшю асфальтної крихти з землею. На зауваження водія працівники відповіли, що це – тимчасовий захід перед продовженням ремонту.

Коротке відео швидко розповсюдили центральні ЗМІ України, супроводжуючи його саркастичними заголовками. Наступного дня ямковість на вказаній ділянці дороги М-03 Київ-Харків-Довж анський ліквідували з дотриманням необхідних технологічних вимог. Проте, внутрішнє розслідування показало, що працівники дільниці вдалися до службового недбальства, чим завдали як матеріальних, так і значних іміджевих збитків Полтавському облавтодору.

– Ми гідно відпрацювали зимовий сезон, одними з перших в Україні розпочали ямковий ремонт, за що я всім вам вдячний, – відзначив директор ДП «Полтавський облавтодор» Дмитро Осовський. – Але оця лопата землі, яку працівники Копилянської дільниці кинули в яму, забруднила разом нас усіх.

Розібрали на засіданні й інші епізоди, коли представники філій облавтодору халатно виконували свою роботу. Наприклад, укладання асфальту в дощ, зафіксоване на відеореєстратор одного з водіїв у Карлівському районі.

– Служба автодоріг бореться з цим ганебним явищем, – наголошує заступник начальника САД Анатолій Мягкохліб. – Ми надаємо приписи, але, найчастіше, вони залишаються без реагування. Навіть після звернення керівника Служби до голови ДАК «Автомобільні дороги України» якісних кадрових змін на місцях досягти не вдається.

Саме згаданій акціонерній компанії підпорядковані всі обласні автодори. Проте, численні звернення до «Автомобільних доріг України» як з боку Служби, так і від керівництва ОДА, говорять представники САД Полтавщини, не дають результату: ДАК не бажає проводити на місцях жодних кадрових змін.

За підсумками наради, четверо працівників ДП «Полтавський облавтодор» отримали догани, а один з фахівців, за систематичні прояви халатності, найближчими днями буде звільнений. Саме він доручив бригаді засипати ями на дорозі біля Копилів землею.

– Як людину, звільненого працівника шкода, – коментує ситуацію начальник Копилянської ДЕД Юрій Шаправський. – Але як працівника, що неодноразово вдавався до безвідповідально сті – ні.

Керівникам структурних підрозділів рекомендували посилити контроль якості дорожніх робіт на місцях. Крім того, керівники обласного автодору та Служби автодоріг надалі будуть частіше здійснювати особистий контроль за ходом ремонтних робіт на шляхах Полтавщини.

Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області