Чотирьом полтавцям присвоїли звання заслужених (ФОТО)
Сьогодні перед початком засідання чотирнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання нагородили та присвоїли почесні звання кращим полтавцям.
Указом Презединта України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю нагородили:
орденом “За мужність” ІІІ ступеню керівника пошукової групи гуманітарного проекту ЗСУ “Евакуація в місті”, члена Міжнародної асоціації дослідників фортифікації “Цитадель” Леоніда Бондаря; орденом “За заслуги” ІІІ ступеню голову ГО “Учасники бойових дій” Шевченківського району м. Полтава Володимира Корнійчука.
Почесні звання присвоїли:
“Заслужений артист України” – артистці розмовного жанру КП культури і мистецтв “Полтавська обласна філармонія” Наталії Іванченко, “Заслужений майстер народної творчості України” – майстру художньої кераміки м.Кременчук, члену Національної спілки народного мистецтва України Юрію Нечаю, “Заслужений працівник промисловості України” начальнику виробничо-технологічної лабораторї ТОВ “Миргородський хлібзавод” Вікторії Нечупієнко, “Заслужений працівник сільського господарства України” завідувачу відділення відділу селекції і насінництва дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України Наталії Куценко.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я області, забезпечення населення якісними медичними послугами, активну громадянську позицію та з нагоди 60-річчя від дня народження Почесною грамотою облради нагородили головного лікаря Полтавського міського клінічного пологового будинку №1 Наталію Удовицьку.
Нагороди вручили голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та голова ОДА Валерій Головко.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+