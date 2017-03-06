2017 03 06 11:16:03

Чотирьом полтавцям присвоїли звання заслужених (ФОТО)

Сьогодні перед початком засідання чотирнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання нагородили та присвоїли почесні звання кращим полтавцям.

Указом Презединта України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю нагородили:

орденом “За мужність” ІІІ ступеню керівника пошукової групи гуманітарного проекту ЗСУ “Евакуація в місті”, члена Міжнародної асоціації дослідників фортифікації “Цитадель” Леоніда Бондаря; орденом “За заслуги” ІІІ ступеню голову ГО “Учасники бойових дій” Шевченківського району м. Полтава Володимира Корнійчука.

Почесні звання присвоїли:

“Заслужений артист України” – артистці розмовного жанру КП культури і мистецтв “Полтавська обласна філармонія” Наталії Іванченко, “Заслужений майстер народної творчості України” – майстру художньої кераміки м.Кременчук, члену Національної спілки народного мистецтва України Юрію Нечаю, “Заслужений працівник промисловості України” начальнику виробничо-технологічної лабораторї ТОВ “Миргородський хлібзавод” Вікторії Нечупієнко, “Заслужений працівник сільського господарства України” завідувачу відділення відділу селекції і насінництва дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України Наталії Куценко.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я області, забезпечення населення якісними медичними послугами, активну громадянську позицію та з нагоди 60-річчя від дня народження Почесною грамотою облради нагородили головного лікаря Полтавського міського клінічного пологового будинку №1 Наталію Удовицьку.

Нагороди вручили голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та голова ОДА Валерій Головко.

Нагадаємо, що засідання сесії облради можна подивитися у прямому ефірі