Чергову велопокатеньку полтавці присвятять Мазепі

17 березня о 14:00 у музеї історії Полтавської битви розпочнеться пізнавальна “велопокатенька” та презентація туристичного путівника “Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві“.
Презентація відбудеться у Музеї історії Полтавської битви, де працівники музеї проведуть екскурс в полтавський період Великої Північної війни, а розробники путівника розкажуть про його особливості. Кожен учасник отримає путівник і зможе проїхатися частиною складеного маршруту.
Маршрут: Музей історії Полтавської битви (Яківці) – Хрестовоздвиженський монастир – пам’ятник Козацької слави – пам’ятник гетьману України Івану Мазепі.
Організатори просять учасників захопити з собою справний велосипед, ліхтарик, мінімальний набір інструментів з запасною камерою, насос, велозамок, велошолом, рукавички і зручний одяг.
Довідково: популяризація туристичного путівника “Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві” – спільний проект громадський організацій “ВЕЛОПОЛТАВА” та “СІТІ ЛАБ”, що реалізувався за підтримки Полтавської облдержадміністрації, Полтавської обласної ради та Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації у 2016 році.
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