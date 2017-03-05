2017 03 05 09:00:56

Чергову велопокатеньку полтавці присвятять Мазепі

17 березня о 14:00 у музеї історії Полтавської битви розпочнеться пізнавальна “велопокатенька” та презентація туристичного путівника “Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві“.

Презентація відбудеться у Музеї історії Полтавської битви, де працівники музеї проведуть екскурс в полтавський період Великої Північної війни, а розробники путівника розкажуть про його особливості. Кожен учасник отримає путівник і зможе проїхатися частиною складеного маршруту.

Маршрут: Музей історії Полтавської битви (Яківці) – Хрестовоздвиженський монастир – пам’ятник Козацької слави – пам’ятник гетьману України Івану Мазепі.

Організатори просять учасників захопити з собою справний велосипед, ліхтарик, мінімальний набір інструментів з запасною камерою, насос, велозамок, велошолом, рукавички і зручний одяг.

Довідково: популяризація туристичного путівника “Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві” – спільний проект громадський організацій “ВЕЛОПОЛТАВА” та “СІТІ ЛАБ”, що реалізувався за підтримки Полтавської облдержадміністрації, Полтавської обласної ради та Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації у 2016 році.