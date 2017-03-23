Через вибухи на військових складах, рух транспорту по залізничній станції Балаклія призупинили
Як повідомляє МВС України, через детонацію боєприпасів на території військового складу Міноборони у Харківській області, рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.
Також повідомляється, що наразі продовжується евакуація населення. Евакуйовано близько 20 тисяч людей.
Усі вибухи відбуваються на технічній території арсеналу. Але спостерігаються поодинокі випадки розльоту осколків.
На місці події від ДСНС задіяно 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки від ДСНС та 362 чоловіки особового складу. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги, понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції – 40 автомобілів та понад 150 чоловік особового складу.
На залізничній станції Шебелинка чергують два пожежних потяги.
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