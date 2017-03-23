2017 03 23 09:46:29

Через вибухи на військових складах, рух транспорту по залізничній станції Балаклія призупинили

МВС України Як повідомляє, через детонацію боєприпасів на території військового складу Міноборони у Харківській області, рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.

Також повідомляється, що наразі продовжується евакуація населення. Евакуйовано близько 20 тисяч людей.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня у місті Балаклія прогримів потужний вибух на військових складах. Однією з версій подій могла стати диверсія.

Усі вибухи відбуваються на технічній території арсеналу. Але спостерігаються поодинокі випадки розльоту осколків.

На місці події від ДСНС задіяно 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки від ДСНС та 362 чоловіки особового складу. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги, понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції – 40 автомобілів та понад 150 чоловік особового складу.

На залізничній станції Шебелинка чергують два пожежних потяги.