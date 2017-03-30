Через Полтаву курсуватиме додатковий потяг на Великодні свята
«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд сполученням “Одеса – Харків”. Він курсуватиме через Плтаву.
ПАТ “Укрзалізниця” на Великодні свята з 13 по 18 квітня призначила ще один додатковий поїзд – №270/269 сполученням “Одеса – Харків”. Про це повідомляє прес-служба підприємства.
“Додатковий поїзд №270/269 “Одеса – Харків” відправиться з Одеси 13, 17 квітня, а зворотно з Харкова 14, 18 квітня. Відправлення з Одеси о 15:24 та прибуття до Харкова наступного дня о 08:34. Час відправлення з Харкова – о 16:13 та прибуття до Одеси наступного дня о 09:17″, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у складі поїзда купейні та плацкартні вагони. Поїзд прямуватиме, зокрема, через Котовськ, Кіровоград, Знам’янку, Кременчук, Полтаву.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+