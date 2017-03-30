2017 03 30 20:04:00

Через Полтаву курсуватиме додатковий потяг на Великодні свята

«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд сполученням “Одеса – Харків”. Він курсуватиме через Плтаву.

ПАТ “Укрзалізниця” на Великодні свята з 13 по 18 квітня призначила ще один додатковий поїзд – №270/269 сполученням “Одеса – Харків”. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

“Додатковий поїзд №270/269 “Одеса – Харків” відправиться з Одеси 13, 17 квітня, а зворотно з Харкова 14, 18 квітня. Відправлення з Одеси о 15:24 та прибуття до Харкова наступного дня о 08:34. Час відправлення з Харкова – о 16:13 та прибуття до Одеси наступного дня о 09:17″, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у складі поїзда купейні та плацкартні вагони. Поїзд прямуватиме, зокрема, через Котовськ, Кіровоград, Знам’янку, Кременчук, Полтаву.