Через інформацію про замінування, із заводу на Полтавщині евакуювали людей
Сьогодні близько 8-ї години до Оржицького відділення поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що насіннєвий завод в селі Лазірки заміновано.
Як повідомляють у ГУ НП у Полтавській області, на місці події працювали фахівці-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших рятувальних служб. До території насіннєвого заводу обмежили доступ та евакуювали близько 20-ти осіб.
Спеціалісти обстежили приміщення та прилеглу територію. У результаті перевірки та обстеження, вибухонебезпечних предметів не виявили.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
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