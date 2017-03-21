CБУ викрила десять адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах, які співпрацювали зі спецслужбами РФ (ВІДЕО)

Як йдеться у повідомленні, підтримували антиукраїнські та псевдорадикальні ресурси мешканці Київської, Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської та Луганської областей.
За вказівкою кураторів та матеріальну винагороду адміністратори викладали отримані з Росії матеріали із закликами до антиконституційного усунення діючої влади, про зміну кордонів України, проведення різних протестних акцій, зокрема з використанням масових заворушень. Під час обшуків в адміністраторів антиукраїнських спільнот оперативники СБ України вилучили комп’ютерну техніку із доказами отримання антиукраїнських матеріалів від російських спецслужб та їх розміщення у соцмережах.
Трьом зловмисникам вже оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
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