2017 03 21 18:11:07

CБУ викрила десять адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах, які співпрацювали зі спецслужбами РФ (ВІДЕО)

За останні півтора місяці правоохоронці викрили десять адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах, які координувалися російськими спецслужбами.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як йдеться у повідомленні, підтримували антиукраїнські та псевдорадикальні ресурси мешканці Київської, Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської та Луганської областей.

За вказівкою кураторів та матеріальну винагороду адміністратори викладали отримані з Росії матеріали із закликами до антиконституційного усунення діючої влади, про зміну кордонів України, проведення різних протестних акцій, зокрема з використанням масових заворушень. Під час обшуків в адміністраторів антиукраїнських спільнот оперативники СБ України вилучили комп’ютерну техніку із доказами отримання антиукраїнських матеріалів від російських спецслужб та їх розміщення у соцмережах.

Трьом зловмисникам вже оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове слідство.