2017 03 24 13:55:06

Ми будемо оперативно реагувати, аби вберегти наших дітей від “груп смерті”, – Товстий (ФОТО)

Сьогодні у Полтавській ОДА заступник голови Роман Товстий провів засідання Координаційної ради у справах дітей. У ході наради присутні обговорили підсумки роботи щодо подолання соціального сирітства, бездоглядності та безпритульності, запобігання правопорушенням серед неповнолітніх, захисту прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Першочергово Роман Товстий акцентував увагу всіх присутніх на поширенні випадків самогубств серед підлітків, які трапляються на фоні психологічного впливу так званих груп смерті у соціальних мережах.

“З лютого цього року по сьогоднішній день, на території Полтавщини зафіксовано 5 випадків участі неповнолітніх у грі “Синій кит”. На щастя, завдяки злагодженій роботі прокуратури та поліції, дітей вберегли від самогубства”, – повідомив Товстий.

Як зазначила інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ НП у Полтавські області Тетяна Порохня, випадки зафіксовані у Полтаві, Кременчуці та Миргородському районі.

Вона наголосила, що з метою профілактичної роботи серед підлітків необхідно провести наступні заходи, а саме посилити запобіжну роботу з неповнолітніми, які перебувають на обліках в ОВС, проводити відпрацювання місць концентрації дітей та молоді, розважальних закладів. Також необхідно інформувати про такі “групи смерті” батьків, аби ті приділяли значну увагу до дітей у соціальних мережах, проводили з ними більше часу та цікавились їхніми справами, мотивуючи до позитивних вчинків та рішень.

Товстий зазначив, що важливою складовою у запобіганні участі дітей у групах смерті є робота шкільних психологів та вчителів.

“Адміністратори “смертельних груп” зацікавлюють дітей до виконання близько 50 завдань, останнім із яких завжди є самогубство. Також вони спонукають дітей до вчинення собі фізичної шкоди – вирізати на тілі зображення кита та іншої. Тому і медичні працівники, навіть коли дитина банально звертається із застудою, мають звертати увагу на наявність пошкоджень на тілі”, – наголосив заступник голови.

“Ми будемо реагувати жорстко та оперативно, адже це не тільки відповідальність, але і життя наших дітей”, – додав він.