Бриндак: «Прийом документів, необхідних для здійснення держреєстрації народження та отримання свідоцтва у закладі охорони здоров’я, проводиться згідно затвердженого графіку»

|
Місце прийому та видачі документів
|
Відповідальний відділ ДРАЦС
|
Дні та години прийому та видачі документів
|
Перинатальний центр Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського
|
Шевченківський районний у місті Полтаві відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, субота
9.00-11.00 – прийом документів
15.00-16.00 – видача документів
|
Полтавський міський клінічний пологовий будинок
|
Київський районний у місті Полтаві відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, четвер, субота
9.00-11.00 – прийом документів
15.00-16.00 – видача документів
|
Кременчуцький міський пологовий будинок
|
Кременчуцький міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, п’ятниця
9.00-11.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.
|
Пологове відділення Другої міської лікарні м. Кременчука
|
Кременчуцький міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Четвер
9.00-11.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.
|
Акушерсько-гінекологічне відділення Великобагачанської центральної районної лікарні
|
Великобагачанський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, п’ятниця
9.00-10.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.
|
Акушерсько-гінекологічне відділення Гадяцької центральної районної лікарні
|
Гадяцький районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, четвер
9.00-11.00 – прийом документів;12.00-13.00 – видача документів.
|
Акушерсько-гінекологічне відділення Глобинської центральної районної лікарні
|
Глобинський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Четвер
9.00-11.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.
|
Пологове відділення Гребінківської центральної районної лікарні
|
Гребінківський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, п’ятниця
9.00-10.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.
|
Акушерсько-гінекологічне відділення Зіньківської центральної районної лікарні
|
Зіньківський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, п’ятниця
9.00-10.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.
|
Пологове відділення Карлівської центральної районної лікарні
|
Карлівський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, п’ятниця
9.30-10.30 – прийом документів;14.30-15.30 – видача документів.
|
Пологове відділення Кобеляцької центральної районної лікарні
|
Кобеляцький районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Середа , п’ятниця
9.00-10.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.
|
Котелевська центральна районна лікарня
|
Котелевський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, п’ятниця
10.00-11.00 – прийом документів;16.00-17.00 – видача документів.
|
Пологове відділення Лохвицької центральної районної лікарні
|
Лохвицький районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, п’ятниця
10.00-11.00 – прийом документів;14.00-15.00 – видача документів.
|
Акушерсько-гінекологічне відділення Новосанжарської центральної районної лікарні
|
Новосанжарський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок
11.00-12.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.
|
Пологове відділення Оржицької центральної районної лікарні
|
Оржицький районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
П’ятниця
9.00-10.00 – прийом документів;12.00-13.00 – видача документів.
|
Акушерсько-гінекологічне відділення Пирятинської центральної районної лікарні
|
Пирятинський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, п’ятниця
9.00-11.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.
|
Міжрайонне акушерське відділення Хорольської центральної районної лікарні
|
Хорольський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, п’ятниця
9.00-10.00 – прийом документів;12.00-13.00 – видача документів.
|
Пологове відділення Горішньоплавнівської міської лікарні
|
Горішньоплавнівський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, четвер
9.00-11.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.
|
Пологове відділення Лубенської центральної міської комунальної лікарні
|
Лубенський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, четвер
9.00-10.00 – прийом документів;13.00-15.00 – видача документів.
|
Акушерсько-гінекологічне відділення Миргородської центральної районної лікарні
|
Миргородський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області
|
Вівторок, п’ятниця
9.00-10.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.