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Полтавщина, Суспільство



2017 03 28 22:36:52

Бриндак: «Прийом документів, необхідних для здійснення держреєстрації народження та отримання свідоцтва у закладі охорони здоров’я, проводиться згідно затвердженого графіку»

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В. о. начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дар’я Бриндак: «Прийом документів, необхідних для здійснення державної реєстрації народження та отримання свідоцтва безпосередньо у закладі охорони здоров’я, проводиться згідно затвердженого графіку».

Одним з найбільш популярних та затребуваних сервісів Міністерства юстиції України на сьогоднішній день є видача свідоцтв про народження дітей безпосередньо в пологовому будинку.

Полтава стала  дев’ятим містом в Україні, де з 20 жовтня  2015 року таку послугу можна отримати в Перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського та з грудня минулого року – Полтавському міському клінічному пологовому будинку. Державну реєстрацію народження в цих закладах здійснюють працівники Шевченківського та Київського районних у місті Полтаві відділів ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області.

Інформуємо, що з 15 березня 2016 року додатково розпочали роботу 18 фронт-офісів з видачі свідоцтв про народження, які створені в усіх діючих пологових будинках (відділеннях) області.

З моменту впровадження послуги станом на 22.03.2017 нею скористалися 4 997 громадян та отримано 5 087 свідоцтв про народження немовлят.

Звертаємо увагу громадян, що прийом документів, необхідних для здійснення державної реєстрації народження та отримання свідоцтва безпосередньо у закладі охорони здоров’я, проводиться згідно затвердженого графіку:

Місце прийому та видачі документів

Відповідальний відділ ДРАЦС

Дні та години прийому та видачі документів

Перинатальний центр Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського

Шевченківський районний у місті Полтаві відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, субота

9.00-11.00 – прийом документів

15.00-16.00 – видача документів

Полтавський міський клінічний пологовий будинок

Київський районний у місті Полтаві відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, четвер, субота

9.00-11.00 – прийом документів

15.00-16.00 – видача документів

Кременчуцький міський пологовий будинок

Кременчуцький міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, п’ятниця

9.00-11.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

Пологове відділення Другої міської лікарні                                 м. Кременчука

Кременчуцький міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Четвер

9.00-11.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

Акушерсько-гінекологічне відділення Великобагачанської центральної районної лікарні

Великобагачанський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, п’ятниця

9.00-10.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

Акушерсько-гінекологічне відділення Гадяцької центральної районної лікарні

Гадяцький районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, четвер

9.00-11.00 – прийом документів;12.00-13.00 – видача документів.

Акушерсько-гінекологічне відділення Глобинської центральної районної лікарні

Глобинський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Четвер

9.00-11.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

Пологове відділення Гребінківської центральної районної лікарні

Гребінківський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, п’ятниця

9.00-10.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

Акушерсько-гінекологічне відділення Зіньківської центральної районної лікарні

Зіньківський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, п’ятниця

9.00-10.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

Пологове відділення Карлівської центральної районної лікарні

Карлівський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, п’ятниця

9.30-10.30 – прийом документів;14.30-15.30 – видача документів.

Пологове відділення Кобеляцької центральної районної лікарні

Кобеляцький районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Середа , п’ятниця

9.00-10.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

Котелевська центральна районна лікарня

Котелевський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, п’ятниця

10.00-11.00 – прийом документів;16.00-17.00 – видача документів.

Пологове  відділення Лохвицької центральної районної лікарні

Лохвицький районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, п’ятниця

10.00-11.00 – прийом документів;14.00-15.00 – видача документів.

Акушерсько-гінекологічне відділення Новосанжарської центральної районної лікарні

Новосанжарський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок

11.00-12.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

Пологове відділення Оржицької центральної районної лікарні

Оржицький районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

П’ятниця

9.00-10.00 – прийом документів;12.00-13.00 – видача документів.

Акушерсько-гінекологічне відділення Пирятинської центральної районної лікарні

Пирятинський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, п’ятниця

9.00-11.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

Міжрайонне акушерське відділення Хорольської центральної районної лікарні

Хорольський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, п’ятниця

9.00-10.00 – прийом документів;12.00-13.00 – видача документів.

Пологове відділення Горішньоплавнівської міської лікарні

Горішньоплавнівський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, четвер

9.00-11.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

Пологове відділення Лубенської центральної міської комунальної лікарні

Лубенський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, четвер

9.00-10.00 – прийом документів;13.00-15.00 – видача документів.

Акушерсько-гінекологічне відділення Миргородської центральної районної лікарні

Миргородський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області

Вівторок, п’ятниця

9.00-10.00 – прийом документів;15.00-16.00 – видача документів.

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