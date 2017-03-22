MENU
Полтавщина, Спорт



2017 03 22 19:00:34

Боксери з Горішніх Плавнів привезли нагороди з зональної першості

1490017893_milan6

У  Харкові відбулася зональна першість з боксу серед юнаків 2003-2004 років народження. Горішні Плавні  представляли 2 спортсмени ДЮСШ №1, які вибороли призові місця:               І місце – Лобко Сергій, у ваговій категорії 52 кг;               ІІ місце – Писарський Владислав, у ваговій категорії 48 кг.

Вони візьмуть участь у чемпіонаті України, який розпочнеться з 24 квітня 2017 в м. Надвірна Івано-Франківської області   Тренери-викладачі, які готували спортсменів, – Олександр Середницький та Віктор Чирочка.

Джерело: Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

Loading...

54 queries in 0,503 seconds.