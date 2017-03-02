2017 03 02 17:08:00

Бойовики з танків обстріляли житлові квартали Авдіївки

Бойовики черговий раз обстріляли мешканців Авдіївки. Кілька хвилин тому російсько-окупаційні війська знову завдали вогневого удару по житловому сектору міста Авдіївка.

Станом на 16.40 зафіксовано щонайменше п’ять влучань на території міста. За попередніми даними місто обстріляно із танків. Достеменно відомо про влучення в багатоповерховий будинок за адресою Гагаріна будинки 1 та 8.

Зважаючи на те, що обстріл і досі триває, уточненої інформації про жертв обстрілу та характер руйнувань немає.

Прес-центр штабу АТО