За поточну добу на Донбасі бойовики 52 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок боїв поранення отримали троє українських військових.
Про це повідомив прес-секретар АТО Леонід Матюхін.
Він зазначив, що бойовики гатять по ЗСУ з мінометів, артилерії і гранатометів. Зокрема, на маріупольському напрямку Богданівка, Новотроїцьке і Водяне були обстріляні з 122-мм артилерії і 120-мм мінометів.
Зі стрілецької зброї і гранатометів ворог обстріляв Гнутове, Мар’їнку, Широкине, Талаківку. По Новотроїцькому та Лебединському працювали снайпери.
Вогню з 152-мм артилерії піддалися Калинове і Попасна. Також бойовики гатили по Новоолександрівці, Кримському, Катеринівці. А у районі Кримського окупанти використовували протитанкові ракетні комплекси.
На донецькому напрямку з танків і мінометів були обстріляні Авдіївка, Кам’янка, Луганське, з гранатометів і стрілецької зброї – Зайцеве і Троїцьке.
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