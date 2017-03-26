2017 03 26 07:11:21

Бойовики обстрілювали українські позиції з танків, артилерії та мінометів 81 раз: вісьмох військових поранено

У районі проведення АТО ситуація залишається напруженою. Минулої доби, російсько-окупаційні війська 81 раз обстріляли позиції українських військ. За добу поранено шість військовослужбовців сил АТО, ще двоє отримали бойові травми. Для зниження вогневої активності ворога, підрозділи сил АТО відкривали вогонь у відповідь.

Найбільша кількість обстрілів була зафіксована на Маріупольському напрямку, де ворог активно використовував зброю, що заборонена Мінськими домовленостями. Позиції під Водяним та Чермаликом противник накривав вогнем ствольної артилерії калібру 122мм, застосовував кулемети та гранатомети різних систем. Захисників Широкиного та Павлополя, підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали з мінометів калібру 120мм, а по оборонцям Широкиного, Павлополя, Водяного, Талаківки та Красногорівки – з мінометів калібру 82мм. Під Новотроїцьким, Широкиним та Водяним проявляли активність ворожі снайпери. Захисників Широкиного обстрілювали з зенітної установки ЗУ-23-2, а Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу. По оборонцям Марїнки вів вогонь танк.



На Донецькому напрямку найбільшу активність ворог проявляв під Авдіївкою, Новгородським, Опитним та Троїцьким. Протягом всієї доби позиції наших захисників ворог обстрілював з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та з мінометів калібру 120мм та 82мм. Поблизу населених пунктів Зайцеве та Піски, зафіксовано застосування ворогом стрілецької зброї та мінометів калібру 82мм. З крупнокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем противник обстрілював опорні пункти під Невельським та Кам’янкою.



На Луганщині гаряче було під Новозванівкою, де ворог застосовував гранатомети, кулемети та міномети калібру 82мм.

Прес-центр штабу АТО