2017 03 03 18:17:28

Біля пам’ятника Небесній Сотні в Лохвиці викрадають самшит

У центрі Лохвиці розташований Сквер Героїв України. Минулоріч біля пам’ятника Небесній Сотні у квітні там висадили 50 кущиків самшиту. Через чотири дні 11 з них викрали.

3 березня цього року – самшит спереду пам’ятника знову понівечили, повідомляє прес-служба Лохвицької міської ради.