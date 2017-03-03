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Полтавщина, Суспільство



2017 03 03 18:17:28

 

Біля пам’ятника Небесній Сотні в Лохвиці викрадають самшит

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У центрі Лохвиці розташований Сквер Героїв України. Минулоріч  біля пам’ятника Небесній Сотні у квітні там висадили 50 кущиків самшиту. Через чотири дні 11 з них викрали.

3 березня цього  року – самшит спереду  пам’ятника знову понівечили, повідомляє прес-служба Лохвицької міської ради.

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