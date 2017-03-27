2017 03 27 13:52:46

Більше сотні полтавців взяли участь у акції “Пройди флюорографічне обстеження безкоштовно!”

24 березня, з метою підвищення обізнаності про глобальну епідемію туберкульозу, світова спільнота відзначає День боротьби з туберкульозом.

25 березня, на Театральній площі, в рамках відзначення цього дня, управління у справах сім’ї, молоді та спорту, управління охорони здоров’я виконавчого комітету Полтавської міської ради спільно з благодійною організацією «Світло надії», волонтерським загоном ВДНЗУ «УМСА» «Єдність» провели акцію – «Пройди флюорографічне обстеження безкоштовно!».

Усі бажаючі могли не тільки перевірити своє здоров’я, а й отримати інформаційні матеріали стосовно туберкульозу, його перших симптомів та профілактики. Містянам роздавали інформаційні листівки «Що потрібно знати про туберкульоз!» та наліпки у вигляді ромашок, що є символом боротьби з туберкульозом. Окрім цього, під час акції проводили опитування з метою вивчення рівня інформованості населення щодо ранніх ознак виявлення туберкульозу, шляхів передачі цього захворювання та профілактичних заходів.