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Анонс, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 03 27 18:15:39

Більше 11 тис осіб минулоріч звернулися за безоплатною правою допомогою

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До фахівців центрів безоплатної правової допомоги Полтавської області минулого року  звернулися 11 тис.  громадян, які отримали консультації чи роз’яснення з боку співробітників центрів або ж адвокатську допомогу.

Про це повідомив  директор регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області Олександр Черчатий.

За його словами за минулий рік регіональний центр видав більше ніж 4,5 тис доручень адвокатам осіб у кримінальному процесі. До фахівців центрів звернулися більше  11 тис. осіб.

“Дві третини всіх виграшних справ, які здійснюють адвокати нашої системи вдалі, і ця цифра говорить сама за себе. Ми не чекаємо, що хтось до нас прийде з своїми проблемами. Є різні форми  звернень – це і дистанційний прийом і виїзд на місця, наприклад до людей, які потребують такої допомоги, але не можуть пересуватися”- сказав Олександр Черчатий.

Нагадаємо, Міська влада Полтави  та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги підписали  Меморандум про співпрацю.

bezyimyannyij

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