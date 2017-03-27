2017 03 27 18:15:39

Більше 11 тис осіб минулоріч звернулися за безоплатною правою допомогою

До фахівців центрів безоплатної правової допомоги Полтавської області минулого року звернулися 11 тис. громадян, які отримали консультації чи роз’яснення з боку співробітників центрів або ж адвокатську допомогу.

Про це повідомив директор регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області Олександр Черчатий.

За його словами за минулий рік регіональний центр видав більше ніж 4,5 тис доручень адвокатам осіб у кримінальному процесі. До фахівців центрів звернулися більше 11 тис. осіб.

“Дві третини всіх виграшних справ, які здійснюють адвокати нашої системи вдалі, і ця цифра говорить сама за себе. Ми не чекаємо, що хтось до нас прийде з своїми проблемами. Є різні форми звернень – це і дистанційний прийом і виїзд на місця, наприклад до людей, які потребують такої допомоги, але не можуть пересуватися”- сказав Олександр Черчатий.

Нагадаємо, Міська влада Полтави та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги підписали Меморандум про співпрацю.