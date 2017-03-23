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Анонс, Оголошення, Полтавщина



2017 03 23 20:46:50

 Бійці області змагатимуться за звання найкращого

swar5a7phno

24 березня у Полтаві у спортзалі кафедри фізичного виховання ПДАА відбудеться Чемпіонат Полтавської області зі змішаних єдиноборств (ММА). Змагання проходитимуть як серед юніорів так і серед дорослих.

Змагання розпочнуться о 10:00. Вхід для вболівальників вільний.

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