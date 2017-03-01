2017 03 01 14:50:45

Безкоштовні ліки українці почнуть отримувати вже з наступного місяця

В Україні з 1 квітня запустять виділення безкоштовних ліків хворим на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет другого типу і бронхіальну астму.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє 24 канал з посиланням на “Укрінформ“.

“З 1 квітня ми запускаємо виділення безкоштовних ліків. На це ми виділили півмільярда гривень для українських громадян – тих, у яких є гіпертонічна хвороба, цукровий діабет другого типу і бронхіальна астма. Тобто ліки для цих хронічних хворих будуть виділятися в Україні безкоштовно з 1 квітня”, – пояснив глава уряду.

Гройсман звернувся до очільників державних обласних та районних адміністрацій з проханням, щоб вони попрацювали з тим, щоб ці рішення були впроваджені на місцях.

“Це вже буде ваша відповідальність, щоб усі ці механізми вчасно запрацювали”, – заявив прем’єр.