Безкоштовні ліки українці почнуть отримувати вже з наступного місяця
В Україні з 1 квітня запустять виділення безкоштовних ліків хворим на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет другого типу і бронхіальну астму.
Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє 24 канал з посиланням на “Укрінформ“.
“З 1 квітня ми запускаємо виділення безкоштовних ліків. На це ми виділили півмільярда гривень для українських громадян – тих, у яких є гіпертонічна хвороба, цукровий діабет другого типу і бронхіальна астма. Тобто ліки для цих хронічних хворих будуть виділятися в Україні безкоштовно з 1 квітня”, – пояснив глава уряду.
Гройсман звернувся до очільників державних обласних та районних адміністрацій з проханням, щоб вони попрацювали з тим, щоб ці рішення були впроваджені на місцях.
“Це вже буде ваша відповідальність, щоб усі ці механізми вчасно запрацювали”, – заявив прем’єр.
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