2017 03 29 19:56:52

Безкоштовні ліки на Полтавщині можна отримати через мережу аптек «Полтавафарм»

В Україні з 1 квітня запрацює нова програма безкоштовних ліків. За цією програмою можна отримати безкоштовно ліки за за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет 2 типу.

Як повідомив, заступник директора ДОЗ Полтавської ОДА Ігор Куделич, на Полтавщині участь у програмі бере мережа комунальних аптек «Полтаваформ». З державного бюджету на область виділи 18 млн грн на цю Програму.

«Нині ми очікуємо приїзд ліків, які будуть розподілені торговими точкам, щоб ми чітко могли знати, які медикаменти і яких виробників будуть брати участь у Програмі. Одні медикаменти будуть безкоштовні, інші будуть з невеличкою доплатою», – розповів Ігор Куделич.

Також, без рецепта препарати за програмою «Доступні ліки» отримати неможливо. Крім того, в аптеці можуть запропонувати кілька варіантів, в яких є потрібна діюча речовина. Потрібно вибрати один на свій розсуд. Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі, можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Докладніше про Програму розповів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у відеозверненні, яке опубліковане на його сторінці у мережі Facebook.