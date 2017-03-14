2017 03 14 12:45:12

“Бесіди при свічках” в Свято-Успенському кафедральному соборі: “Українські реалії: проблема менталітету чи влади”

19 березня о 17 годині у Свято – Успенському кафедральному соборі відбудеться культурно – просвітницький проект спрямований на розвиток духовності Полтавщини.

Лекцію про “Українські реалії проблема менталітету чи влади” проведуть Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір та доктор філологічних наук, професор Микола Тимошек.

Вхід вільний.