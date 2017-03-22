Бесіди при свічках: у неділю полтавцям розкажуть як врятувати шлюб та створити щасливу родину
У неділю, 26 березня, о 17:00 у Свято-Успенському кафедральному соборі відбудеться традиційний культурно-просвітницький проект, спрямований на розвиток духовності Полтавщини “Бесіди при свічках”.
Диякон Чернівецької єпархії Ігор Луцан та дружина священника, викладач недільної школи при Свято-Володимирському Патріаршому соборі Києва Олена Шмуригіна розкажуть полтавцям що варто знати про сімейні кризи, як врятувати шлюб на межі розлучення та чи можливо створити щасливу родину.
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