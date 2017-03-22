2017 03 22 15:58:55

Бесіди при свічках: у неділю полтавцям розкажуть як врятувати шлюб та створити щасливу родину

У неділю, 26 березня, о 17:00 у Свято-Успенському кафедральному соборі відбудеться традиційний культурно-просвітницький проект, спрямований на розвиток духовності Полтавщини “Бесіди при свічках”.

Диякон Чернівецької єпархії Ігор Луцан та дружина священника, викладач недільної школи при Свято-Володимирському Патріаршому соборі Києва Олена Шмуригіна розкажуть полтавцям що варто знати про сімейні кризи, як врятувати шлюб на межі розлучення та чи можливо створити щасливу родину.

Вхід вільний, запрошують усіх охочих.