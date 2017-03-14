2017 03 14 16:27:48

Аудитори Полтавщини виявили порушення у Микільській сільській раді

Фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області під час ревізії виконання Микільського сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Микільської сільської ради виявили фінансові порушення на суму 264,6 тис. грн. Фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області під час ревізії виконання Микільського сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Микільської сільської ради виявили фінансові порушення на суму 264,6 тис. грн.

Зокрема, посадові особи сільської ради зайво сплатили майже 134 тис. грн підрядним організаціям, які завищили вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт.

Окрім того, у сільській раді з порушенням провели видатків на оплату послуг з вивезення та захоронення побутових відходів для приватного сектору територіальної громади на суму 86,6 тис. грн.

Також встановлено, що виконавчий комітет сільської ради в порушення бюджетної класифікації провів погашення кредиторської заборгованості минулих років на суму 42 тис. грн.

За недотримання законодавства з фінансових питань на чотирьох посадових осіб органу місцевого самоврядування складено протоколи про адміністративне правопорушення, а Микільській сільській раді зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках.

Про результати ревізії поінформовано прокуратуру Полтавської області.

Прес-служба Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області