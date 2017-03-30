2017 03 30 16:32:50

АМКУ прийняло рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях ТОВ «Полтава-Союз»

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України в ході розгляду звернення депутата Полтавської міської ради І.М. Окіпнюка щодо підвищення ТОВ «Полтава-Союз» вартості надання в оренду торгових місць на комунальних ринках м. Полтави виявлено, що ТОВ «Полтава-Союз» займає монопольне становище на ринку комплексних послуг з надання місць в межах м. Полтава для торгівлі господарськими товарами, цілодобовою торгівлею квітами та оптовою торгівлею сільськогосподар ською продукцією.

Матеріалами справ доведено, що при встановленні з 01.09.2016 року нової вартості 1 кв. м торгового місця на ринках «Господарський», «Квіти-1», «Квіти-2» та «Овочевий», Товариством були встановлені необґрунтовані витрати на оплату праці, адміністративні витрати, витрати на матеріали та інвентар та встановлено рівень рентабельності, що не відповідає законодавчому рівню.

Враховуючи вищезазначене та наявність у Товариства монопольного (домінуючого) становища, дії Товариства на ринку комплексних послуг з надання місць в межах м. Полтава для торгівлі господарськими товарами, цілодобовою торгівлею квітами та оптовою торгівлею сільськогосподар ською продукцією, які полягають у встановленні економічно необґрунтованої вартості утримання одного торгового місця на ринках «Господарський», «Квіти-1», «Квіти-2» та «Овочевий», є порушенням конкуренційного законодавства.

За вчинені правопорушення на ТОВ «Полтава-Союз» накладено штрафні санкції загалом у розмірі 221 тис. грн. та зобов’язано в місячний термін з дня отримання рішення привести вартість оренди 1кв.м торгівельного місця на комунальних ринках «Господарський», «Квіти-1» та «Квіти-2» до економічно обґрунтованого рівня.