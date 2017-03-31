АМКУ оштрафувало ТОВ “Полтава-союз”  за завищення ціни на оренду ринкових торгових місць

Полтавське обласне тервідділення АМКУ виявило, що ТОВ «Полтава-Союз» займає монопольне становище на ринку. Підприємство має сплатити штраф та привести вартість оренди 1кв.м. на ринках, які контролює, до економічно обґрунтованого рівня. Про це повідомили у прес-службі Полтавського обласного територіального відділення АМКУ

Розслідування щодо ТОВ «Полтава-Союз» розпочалося після звернення депутата Полтавської міськради Ігоря Окіпнюка. Суть справи — у підвищенні цим підприємством ціни оренди торгових місць на комунальних ринках міста.

Матеріалами справ доведено, що при встановленні з 1 вересня минулого року нової вартості 1 кв.м. торгового місця на ринках «Господарський», «Квіти-1», «Квіти-2» та «Овочевий», ТОВ «Полтава-Союз» порушило норми антимонопольного законодавства. Товариство встановило необґрунтовані витрати на оплату праці, матеріали та інвентар, а також підняло адміністративні витрати.

Також «Полтава-Союз» встановило завищений рівень рентабельності. Він просто-напросто не відповідає законодавчому рівню, — зазначив голова Полтавського обласного тервідділення АМКУ Володимир Оніщенко.

Підвищення рівня рентабельності у цьому ТОВ аргументували збитковістю. Саме через це плата за аренду торговельного місця в середньому зросла на 55,3%. Але АМКУ з’ясував, що діяльність товариства не приносить збитків, а рентабельність значно перевищує рівень, встановлений в калькуляціях.

Оскільки «Полтава-Сервіс» має монопольнедоміну юче становище, встановлення завищеної вартості утримання торгового місця на ринках «Господарський», «Квіти-1», «Квіти-2» та «Овочевий» є— порушенням конкуренційного законодавства.

Тепер товариство має сплатити 221 тис. грн. штраф та протягом місяця привести вартість оренди 1 кв.м. торгівельного місця на вищезазначених ринках до економічного обґрунтованого рівня.

Нагадаємо, у січні АМКУ оштрафував «Полтава-Союз» на 34 тис. грн за ненаданняприхову вання інформації. Тоді ж з’ясувалося, що через посадових осіб «Полтава-Сервісу » комунальне підприємство втратило 257 тис. грн.