2017 03 03 18:04:09

АМКУ не може отримати повну інформацію про проведення ремонту полтавських ліфтів

Полтавське обласне тервідділення АМКУ розпочало справу щодо ненадання підрядником інформації про укладання і виконання договорів з Управлінням ЖКГ стосовно капітального ремонту полтавських ліфтів.

3 січня тервідділення АМКУ направило на адресу ФОП Дзюбича Євгенія Юрійовича вимогу надати інформацію про укладення та виконання договорів підряду. Вона стосується виконання робіт з капітального ремонту ліфтів за замовленням Управління ЖКГ. Але відповідь отримати не вдалося.

Після цього, 23 січня, Тервідділення надіслало вимогу повторно. Крім того, на адресу Полтавської державної аграрної академії (згідно відомостей до ЄДПОУ ФОП Дзюбич зареєстрований за адресою цього навчального закладу) надіслали другий екземпляр. У ньому прохали вручити її безпосередньо Дзюбичу.

31 січня ПДАА листом за підписом ректора Валентини Аранчій відповіла, що вимога вручена Дзюбичу особисто. Строк встановлювався до 8 лютого. Але відповідь територіальне відділення так і не отримало.

Тому АМКУ розпочало розгляд справи за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Причина — неподання інформації тервідділенню у встановлений строк.

Крім того, є питання до діяльності цього ФОПа. За інформацією міського Управлінням ЖКГ між ними укладено два договори підряду щодо виконання робіт з капремонту ліфтів від 15 лютого та 27 грудня 2016 року.

— Згідно акту виконаних робіт по договору від 27 грудня, всі роботи по ньому були виконані в той же день. Акт виконаних робіт підписаний тією самою датою. Це ставить під сумнів фактичне якісне виконання робіт, — розповів голова Полтавського обласного територіального відділення АМКУ Володимир Оніщенко.

У зв’язку з цим АМКУ 18 січня звернулося до Управління ЖКГ з вимогою надати інформацію та документи по договорах з ФОП Дзюбичем. В тому числі копії проектно-коштори сної документації. Але у відповіді Управління зазначило, що не може зробити цього через відсутність технічної можливості виготовити копії належної якості.

9 лютого Тервідділення звернулося до Полтавського міського голови Олександра Мамая забезпечити технічну можливість виготовити копії. Виконавчий комітет міськради відповів, що це не входить до його обов’язків.

Крім того, за інформацією, отриманою від Полтавського об’єднаного управління пенсійного фонду України, на протязі 2016 року у трудових відносинах з ФОП Дзюбичем перебувало максимум чотири особи в жовтні 2016 року.

Розслідування у справі триває.

Прес-служба Полтавського обласного територіального відділення АМКУ