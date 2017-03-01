АМКУ: На полтавських ринках необґрунтовано велика вартість оренди торгових площ

Полтавське обласне територіальне відділення АМКУ розпочало шість проти ТОВ «Полтава-Союз» по ринках «Господарський», «Сінний», «Овочевий», «Південний», «Квіти-1» та «Квіти-2», де товариство здає в оренду торгові місця. Є підстави говорити про те, що тариф там економічно необґрунтований. Тому в межах справ проводиться розслідування. Про це повідомили в прес-службі Полтавського обласного тервідділення АМКУ.

Суть справи: порушення економічної конкуренції з боку ТОВ «Полтава-Союз» на ринках «Господарський», «Сінний», «Овочевий», «Південний», «Квіти-1» та «Квіти-2». Воно полягає у встановленні таких цін, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

При розрахунку калькуляцій розміру плати за надання в оренду одного квадратного метру торгової площі на ринку «Господарський», «Сінний», «Овочевий», «Південний», «Квіти-1» та «Квіти-2», затверджених у вересні 2013 року, врахована рентабельність у розмірі 20%. При аналогічній процедурі у вересні 2016 вона врахована у розмірі від 25% до 30%.

Згідно інформації, отриманої Полтавським ТВ АМКУ від Товариства, останнє почало нести збитки. Тому плата за оренду торговельного місця з 1 вересня 2016 року в середньому по вищезазначених ринках, де воно здає в аренду площі, зросла на 55,3%.

Але відповідно до законодавства, нормативи рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ) на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів не повинні перевищувати 20%.

Крім того, як виявлено під час розслідування, діяльність Товариства не є збитковою. Його рентабельність значно перевищує рівень, встановлений в калькуляціях. Тому можна говорити про встановлення необґрунтовано завищеної вартості надання в оренду 1 кв.м торгової площі на вищезазначених ринках. Наразі розслідування у справах триває.

— У березні буде прийняте відповідне рішення. Ми сподіваємося на те, що вартість торгового місця буде знижена. Для цього є всі підстави, — зазначив голова Полтавського ТВ АМКУ Володимир Оніщенко.

Крім того, може бути відкрита справа проти КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міськради. На сьогоднішній день у Полтавського ТВ АМКУ є підстави говорити про те, що оплата об’єктів господарювання за право здійснювати господарську діяльність на комунальних ринках м.Полтави є завищеною.