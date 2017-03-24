Актуально для суб’єктів декларування – посадових і службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування
Відповідно до Рішення Національного агентства від 10 червня 2016 року №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», з 01 січня 2017 року розпочався другий етап подачі суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), який триватиме до 01 квітня 2017 року.
Значне збільшення кількості суб’єктів декларування – посадових і службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, зумовлює необхідність у здійсненні Національним агентством широкої інформаційної, методологічної та роз’яснювальної роботи під час проходження декларування.
Тож доводимо до відома посадових і службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування зміст:
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