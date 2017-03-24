Актуально для суб’єктів декларування – посадових і службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування

Відповідно до Рішення Національного агентства від 10 червня 2016 року №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», з 01 січня 2017 року розпочався другий етап подачі суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), який триватиме до 01 квітня 2017 року.

Значне збільшення кількості суб’єктів декларування – посадових і службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, зумовлює необхідність у здійсненні Національним агентством широкої інформаційної, методологічної та роз’яснювальної роботи під час проходження декларування.

Тож доводимо до відома посадових і службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування зміст:

– роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених Рішенням Національного агентства від 11 серпня 2016 року №3, зі змінами, внесеними рішеннями Національного агентства від 06.02.2016 року № 18, від 30.09.2010 року №57 та від 03.11.2016 року №106 (https://nazk.gov.ua/deklaraciya,https://nazk.gov.ua/zakonodavstvo, ftp://91.142.175 .4/nazk_files/zv ity/24.10/%D0%A0 %D0%9E%D0%97%D0% AF%D0%A1%D0%9D%D 0%95%D0%9D%D0%9D %D0%AF%2007.10.1 6.pdf ).

– відповідей Національного агентства на найбільш поширені запитання, які надходять від суб’єктів декларування (https://nazk.gov .ua/naychastishi -zapytannya ).

– навчальні відеоролики з питань заповнення та подання декларацій, які розміщенні у мережі Інтернет (https://www.yout ube.com/channel/ UCKwoUDbscWm4BT7BoBo0kM g ).

Також нагадуємо, що адміністративні служби НАЗК готові цілодобово підтримувати декларантів через канали зв’язку:

+38(044)200-08-2 9 – довідка щодо заповнення е-декларацій;

+38(044)200-06-8 8 – гаряча лінія НАЗК;

+38(044)200-06-9 4; e-mail: [email protected] .ua – технічна допомога з питань заповнення е-декларацій.