2017 03 16 13:22:32

Акція стартувала: у Кременчуці зібрали понад 2000 фото

У рамках акції ВБФ «Серце до серця» у Кременчуці провели флешмоб «Я хочу, щоб діти бачили!», в рамках якого волонтери запрошували всіх охочих сфотографуватись із яскравими табличками та зробити перший внесок в фонд акції.

Збір фотографій відбувався у два етапи: 4 та 11 березня на вулицях, у парках та скверах міста волонтери запрошували перехожих долучитись до акції, а вже 9 березня аналогічний флешмоб провели у навчальних закладах міста, де наразі діють офіси акції.

До акції приєднались кременчужани, комунальні заклади, ЗМІ, приватні підприємства. Усі, хто приєднався, підійшли до справи дуже творчо – кожен розробив власний дизайн таблички та цікаві доповнення до нього – хтось створив справжній шедевр із написом, хтось робив великі яскраві серця в якості фону, хтось будував живе серце просто із студентів та учнів, навіть вибудовували колажі з текстом.

Загалом в рамках флешмобу, зробили більше 2000 фотографій, волонтери зібрали на вулицях міста 3871,35 гривень.

Нагадуємо, що організаторами акції в місті Кременчуці є Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління у справах сім`ї, дітей та молоді, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» за особистого сприяння міського голови Віталія Малецького.

Цього року Благодійна акція триватиме з 9 березня по 9 квітня і буде направлена на придбання обладнання для лікування вад зору у дітей, яке планують встановити у міській дитячій лікарні.

Усі фото можна переглянути тут:

Детальнішу інформацію можна дізнатись:

Сторінка акції ВБФ «Серце до серця» у місті Кременчук – https://vk.com/sds_kremenchuk