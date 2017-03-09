2017 03 03 21:36:24

9 березня 4 вулиці Полтави залишаться без світла

Чотири вулиці Полтави 9 березня залишаться без світла.

Світла не буде до з 09:00 до 17.00 у м.Полтава по вулицях: Європейська, 117-135, 139, 141, 145, 147; вул. Чайковського, вул. Матросова, вул. Кагамлика, 56-58.

Як повідомили в Полтавській філії міських електромереж ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” там проводитимуться планові ремонтні роботи.