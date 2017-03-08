2017 03 30 14:57:53

8 квітня у Миргороді оголосили Днем благоустрою

8 квітня у Миргороді оголосили Днем благоустрою території міста. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Соломаха.

У документі доручили керівникам підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, вжити невідкладних заходів з приведення в належний санітарний стан виробничих, прилеглих та закріплених територій.

Відділу освіти міської ради (Колибельнік Т.М.), Миргородському художньо-промисловому коледжу ім. М.В.Гоголя Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка (Дубина О.С.), професійно-технічному училищу № 44 (Мокрій Р.М.) забезпечити участь учнів, студентів у проведенні Дня благоустрою території міста Миргорода.

Головам вуличних та будинкових комітетів, гаражних кооперативів, радам мікрорайонів забезпечити участь громадськості у наведенні чистоти і охайності на кожній вулиці, кожній прибудинковій території та навколо гаражів.

Зобов’язати відділ житлово-комунального господарства міської ради (Коркішко М.О.) контролювати хід проведення Дня благоустрою території міста Миргорода.

Засобам масової інформації висвітлити хід проведення Дня благоустрою території міста Миргорода.