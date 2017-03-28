2017 03 28 16:55:45

50 млн грн планують виділити на реконструкцію бази відпочинку «Маяк»

50 млн грн обласних коштів планують виділити на облаштування бази відпочинку «Маяк», що на Полтавщині.

Попередньо це рішення погодили депутати на засіданні постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму.

Як розповів голова комісії Олександр Алексюк, планують зробити повну реконструкцію бази.

«На базі відпочиває близько тисячі дітей. Якщо кошти погодять на черговій сесії, ми проведемо повну реконструкцію спальних кімнат, їдальні, спортивних та танцювальних майданчиків», – розповів Олександр Алексюк.

Також він зазначив, що табір влаштовуватимуть так, щоб там могли відпочивати діти з обмеженими можливостями.