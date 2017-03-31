2017 03 28 17:07:15

31 березня у Полтаві відкриється Фестиваль гумору “Карлюка-2017”

Вже стало доброю традицією щорічно, напередодні 1 квітня, в Полтавському художньому музеї (Галереї мистецтв) ім. М.Ярошенка проводити Міжнародну виставку-конкурс карикатур «Карлюка». За 17 років виставка досягла високого рівня, викликаючи щоразу чималий резонанс у колах громадськості, пов’язаних з гумором і карикатурою.

У рамках конкурсу були організовані персональні виставки відомих графіків і художників–карик атуристів світового рівня. Крім цього, проводились виставки провідних арт-салонів з Великобританії, Сербії, Болгарії, Польщі, Росії, Бразилії, Словаччини, Туреччини – носіїв справжнього іскрометного гумору.

31 березня о 16.00 год. у великій виставковій залі Галереї мистецтв спільно з Українською асоціацією карикатуристів «Карлюка» традиційно відбудеться відкриття Фестивалю гумору «Карлюка-2017». В його рамках будуть представлені експозиція асоціації карикатуристів Азербайджану, персональні виставки відомих в усьому світі карикатуристів Олексія Кустовського (Київ, Україна), Байрама Гаджізаде (Баку, Азербайджан), Андрєя Попова (Санкт-Пет ербург, Росія).

У програмі відкриття фестивалю – виступи міського духового оркестру «Полтава», театру-студії Богдана Чернявського, театру поезії i пісні «Надежды маленький оркестри», команди КВК «Маленьке диво» та виставка карикатур «Гумор і космос» у Полтавському музеї авіації і космонавтики ім. Юрія Кондратюка.