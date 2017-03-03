3 квітня «Полтаватеплоенерго» не прийматиме споживачів.
У понеділок, 3 квітня, у зв’язку з проведенням розрахунків спожитих протягом березня цього року послуг підприємства, абонентською службою ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» прийом споживачів приймати не будуть, крім юридичних осіб.
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