2017 03 29 20:38:42

3 квітня «Полтаватеплоенерго» не прийматиме споживачів.

У понеділок, 3 квітня, у зв’язку з проведенням розрахунків спожитих протягом березня цього року послуг підприємства, абонентською службою ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» прийом споживачів приймати не будуть, крім юридичних осіб.

Про це повідомили на офіційному сайті відомства.

Підприємство приносить свої вибачення.