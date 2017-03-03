MENU
Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 03 31 12:40:47

3 дні у Кременчуці торгуватимуть пасхальними кексами

6880

Задля задоволення попиту громадян, сьогодні міський голова Віталій Малецький підписав розпорядження «Про організацію торгівлі пасхальними кексами напередодні Великодніх свят з 13 по 16 квітня на території міста Кременчука».

Відповідно до розпорядження, у Кременчуці, напередодні Великодня,  3 дні продаватимуть пасхальні кекси.

Мітки:

Loading...

54 queries in 0,538 seconds.