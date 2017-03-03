2017 03 02 13:29:05
3 березня відбудеться брифінг директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктора Лисака
3 березня о 09:00 в актовій залі Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації за адресою: вул. Стрітенська, 44 (колишня вулиця Комсомольська), відбудеться брифінг брифінг директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктора Лисака.
реформи первинної ланки медико-санітарної допомоги;
роботи екстреної медичної допомоги;
реімбурсації вартості ліків від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу, бронхіальної астми;
реалізації в області субпроекту «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області» проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку
формування госпітальних округів
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