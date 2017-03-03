2017 03 02 13:29:05

3 березня відбудеться брифінг директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктора Лисака

3 березня о 09:00 в актовій залі Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністр ації за адресою: вул. Стрітенська, 44 (колишня вулиця Комсомольська), відбудеться брифінг брифінг директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктора Лисака.

 реформи первинної ланки медико-санітарно ї допомоги;

 роботи екстреної медичної допомоги;

 реімбурсації вартості ліків від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу, бронхіальної астми;

 реалізації в області субпроекту «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області» проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку

 формування госпітальних округів