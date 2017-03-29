29 березня оберуть  “Міс ПНПУ 2017”

29 березня о 19.00 в концерт-холі «Villa Крокодила» відбудеться щорічний конкурс краси «Міс ПНПУ 2017». Тематика конкурсу — «Велич краси Всесвіту». Організатори певні, що душа і розум жінки – це безмежний космос, який варто побачити.
Традиційний конкурс краси у ПНПУ імені В.Г. Короленка проходить вже шостий рік поспіль. Кожного року організатори дивують глядачів неймовірними шоу та оригінальними дефіле. Цього разу захід відзначиться оригінальним режисерським задумом і масштабністю постановки. Організаторами конкурсу виступає студентська рада університету, яка приготувала для учасниць 4 конкурсі епізоди: «Внеземна краса», «Парад планет», «Вище неба», «Космічна таїна».
—Ми постійно експериментуємо та шукаємо нові ідеї, щоби глядачі могли насолоджуватися шоу. Кожного року ми дивуємо наших гостей, так само і цьогоріч, команда організаторів поставила перед собою амбітну ціль вмістити у одному шоу весь Всесвіт — розповідає режисер-постановник конкурсу Валерій Булик.
Організатори зазначають, що більшість квитків викупили рівно за 2 дні продажу. А поки до грандіозного дійства готується 10 учасниць, чимала кількість волонтерів та партнерів заходу і більше 300 глядачів, що вже придбати квитки.
Разом із конкурсантками у «Міс ПНПУ 2017» братимуть участь зірки українського шоу-бізнесу та гості зі всієї України.
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