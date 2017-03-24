2017 03 04 11:50:28

10 полтавських студентів отримають іменні стипендії

У Полтавській міській раді на засіданні конкурсної комісії визначали стипендіатів міського голови для молодих учених. Як повідомили у Полтавській міськраді, цьогоріч на конкурс, який проводився вдруге, було подано 24 заяви від кандидатів із різних навчальних закладів та наукових установ міста.

Трійку лідерів по кількості запропонованих претендентів становить Полтавський національний педагогічний університет, державна аграрна академія та університет економіки і торгівлі.

Члени комісії за п’ятибальною шкалою та відповідно до Положення визначили 10 переможців іменної стипендії міського голови.