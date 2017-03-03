2017 03 03 17:53:17

Полтавський стадіон «Ворскла» готують до нового сезону

5 березня на міському стадіоні відбудеться перша футбольна гра року – “Ворскла” прийматиме луганську “Зорю”.

Як повідомляє сайт 365 нині підходи до арени рочищені, сніг прибраний, поле доглядають. Газон візуально якісний і зелений.