MENU
Полтавщина, Спорт



2017 03 03 17:53:17

Полтавський стадіон «Ворскла» готують до нового сезону

3-0-17124512_1244398148969111_1584575256_n

5 березня на міському стадіоні відбудеться перша футбольна гра року – “Ворскла” прийматиме луганську “Зорю”.

Як повідомляє сайт 365 нині підходи до арени рочищені, сніг прибраний, поле доглядають. Газон візуально якісний і зелений.

5005

Loading...

48 queries in 0,385 seconds.