2017 03 27 16:59:53

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ їдуть в Полтаву з новим альбомом 5 хвилин

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентував альбом 5хвилин та вирушив в тур Україною на його підтримку. 31 березня відбудеться концерт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в Полтаві! Першими музиканти поділились альбомом зі своїми фанами в соц. мережах, що вже стає доброю традицією. Послухати його можна тут https://soundcloud.com/bezobme zhen/sets/5hvilin/s-dU2t7

Сергій Танчинець, фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ: «Альбом “5хвилин” – це наша “дитина”, яку ми бережно зрощували, вкладали в неї все краще, що накопили за довгі роки існування.

Символічно, що саме в День закоханих розпочався самий масштабний в історії гурту тур Україною. Бо більшість пісень БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – саме про кохання! Вже на перший концерт у Рівному було розпродано усі квитки. Організатори навіть вимушені були поставити додаткові стільці, аби вмістити усіх охочих. Після того БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дали концерти ще в 14 містах. Аншлаги, сотні фанів в кожному місті, навіть там, де гурт виступає вперше! Загалом у турі заплановано вже понад 20 концертів – цього разу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відвідає всі головні регіони України!

А між виступами гурт ще встиг зняти кліп на пісню «Тону» з відомим режисером Олегом Борщевським. Чекаємо його вже за кілька тижнів. Поки що можна зазирнути на бекстейдж знімального майданчика



Сергій Танчинець розказав, на що можна очікувати під час концерту: “Будемо щасливі представити вам наш новий альбом 5хвилин! Сподіваємось, він вам сподобається! Ми будемо раді побачити кожного з вас! Обіцяю, що будуть не тільки нові пісні, але й ті, які ви давно любите”.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ запрошує на концерти усіх, хто цінує справжні почуття, романтику і не уявляє свого життя без кохання! Ми не обіцяємо вам дорогого шоу з безліччю спец ефектів. Замість цього, пропонуємо приємне спілкування в тісному колі близьких людей, відверте та безкомпромісне.

31 березня 20:00

Villa Крокодила

Квитки від 100 грн.

Передпродаж у Villa Крокодила і в Irish pub Valber (http://vk.com/va lberpub )

Онлайн

https://www.conc ert.ua/eventpage /bez-obmezhen-po ltava

https://poltava. karabas.com/bez- obmezhen-poltava

Довідки за тел.: (0532) 610-912 та (095) 190-35-16