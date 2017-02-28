2017 02 28 16:54:33

“Змагаймось за нове життя!”: у Полтаві пройшов Всеукраїнський конкурс присвячений творчості Лесі Українки

Полтавської міської ради 25 лютого у приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі провели другий Всеукраїнський конкурс учнівської та студентської творчості “Змагаймось за нове життя”. Захід присвятили творчості видатної української письменниці Лесі Українки. Про це повідомляють на сайті

У нашому місті конкурс проходив вдруге за ініціативи громадської організації «Педагогічний центр «Академія», навчально-виховного комплексу “Паросток”, культурно-просвітницького центру «Sweetарт – Знання» за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту та за сприяння Міністерства освіти і науки України.

“Сьогодні у день народження Лесі Українки Полтава має за честь проводити конкурс Всеукраїнського рівня. Приємно усвідомлювати, що слово української письменниці – живе, сильне, незламне звучить з вуст молодого покоління в усіх куточках України. Шановні учасники конкурсу, переконана, що ви створуєте фундамент нашої культури, нації, держави, ви її будуєте вже зараз. Хай назва конкурсу спонукає вас не змагатися між собою, а змагатися за нове життя.”, – зазначила начальник управління у справах сімї, молоді та спорту Олена Ромас.

“Вона ніби писала на майбутнє, передбачаючи події на Сході. Тому і зрозуміло, що молоде покоління не може стояти осторонь подій держави і, звичайно, створює власні твори, торкаючись тих тем про які колись писала Леся Українка”, – вважає учениця Полтавського профільного ліцею Марина Шкіль.

Конкурс проходив у семи визначених номінаціях: «Декламація», «Інсценізація», «Твір», «Науково-пошукова робота», «Малюнок», «Аудіовізуальний твір», «Вокал».