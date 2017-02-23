Журналісти трьох областей можуть взяти участь у конкурсі матеріалів про права людини, реформи та протидію корупції
Медійників полтавської, сумської та черкаської областей запрошують взяти участь у конкурсі журналістських матеріалів. Переможці у трьох номінаціях отримають по 150 доларів.
Інститут аналітики та адвокації (ІАА) оголошує конкурс журналістських матеріалів. Ми відзначимо переможців у трьох номінаціях: «Найкраща журналістська робота про реформи на місцевому рівні», «Найкраща журналістська робота про питання толерантності» та «Найкраще журналістське розслідування корупційних проявів».
Детальні умови участі у конкурсі — у положенні (http://iaaukraine.org/wp-content/uploads/2017/02/Polozhennya-pro-konkurs.pdf). Організатори просять обов’язково з ним ознайомитися перед тим, як реєструватися, щоб уникнути непорозумінь. Представники ІАА обіцяють дати відповіді на всі питання, які виникнуть у зв’язку з цим.
Призовий фонд становить 450 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом у день обміну. Його розділять порівну між переможцями у трьох номінаціях.
Усі учасники конкурсу повинні зареєструватися через цю форму (https://goo.gl/wXCtzp).
Подавати документи потрібно на електронну адресу iaa.ukraine@gmail.com з позначкою «Конкурс журналістських матеріалів — ФХ» до 30 квітня 2017 року включно. Кожен матеріал, надісланий на пошту iaa.ukraine@gmail.com, має супроводжуватися короткою інформацією про автора (ПІБ, місце роботи, контактний телефон) та ЗМІ (блоґ, канал на Youtube) у довільній формі.
Надсилаючи нам матеріали, автори автоматично дають згоду на розміщення матеріалів на сайті ІАА та партнерських організацій з посиланням на автора, на сторінках соціальних мереж, у друкованих виданнях; використання поданих матеріалів з посиланням на автора у роботі ІАА.
Переможців визначить конкурсна комісія до 14 травня 2017 року, а оголосить і відзначить до 21 травня 2017.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+