2017 02 23 16:33:17

Журналісти трьох областей можуть взяти участь у конкурсі матеріалів про права людини, реформи та протидію корупції

Медійників полтавської, сумської та черкаської областей запрошують взяти участь у конкурсі журналістських матеріалів. Переможці у трьох номінаціях отримають по 150 доларів.

Інститут аналітики та адвокації (ІАА) оголошує конкурс журналістських матеріалів. Ми відзначимо переможців у трьох номінаціях: «Найкраща журналістська робота про реформи на місцевому рівні», «Найкраща журналістська робота про питання толерантності» та «Найкраще журналістське розслідування корупційних проявів».

Детальні умови участі у конкурсі — у положенні (http://iaaukrai ne.org/wp-conten t/uploads/2017/0 2/Polozhennya-pr o-konkurs.pdf). Організатори просять обов’язково з ним ознайомитися перед тим, як реєструватися, щоб уникнути непорозумінь. Представники ІАА обіцяють дати відповіді на всі питання, які виникнуть у зв’язку з цим.

Призовий фонд становить 450 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом у день обміну. Його розділять порівну між переможцями у трьох номінаціях.

Усі учасники конкурсу повинні зареєструватися через цю форму (https://goo.gl/ wXCtzp).

Подавати документи потрібно на електронну адресу iaa.ukraine@gmai l.com з позначкою «Конкурс журналістських матеріалів — ФХ» до 30 квітня 2017 року включно. Кожен матеріал, надісланий на пошту iaa.ukraine@gmai l.com, має супроводжуватися короткою інформацією про автора (ПІБ, місце роботи, контактний телефон) та ЗМІ (блоґ, канал на Youtube) у довільній формі.

Надсилаючи нам матеріали, автори автоматично дають згоду на розміщення матеріалів на сайті ІАА та партнерських організацій з посиланням на автора, на сторінках соціальних мереж, у друкованих виданнях; використання поданих матеріалів з посиланням на автора у роботі ІАА.

Переможців визначить конкурсна комісія до 14 травня 2017 року, а оголосить і відзначить до 21 травня 2017.

Прес-служба Інституту аналітики та адвокації