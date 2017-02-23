Журналістка та правозахисниця Ірина Славінська у Полтаві вчила медійників з трьох областей боротися зі стереотипами в ЗМІ (ВІДЕО)
22 лютого українська журналістка і правозахисниця Ірина Славінська розповіла полтавським, черкаським та сумським журналістам і блогерам, як писати праволюдяні і толерантні матеріали.
За словами самої Славінської, захист прав людини в Україні іронічно можна назвати словом «контрабанда»: багато людей із стереотипами так і сприймають фемінізм та толерантність, ніби це щось «завезене» з Заходу.
— Але це помилка, — додає редакторка «Громадського радіо». — Права людини належать усім і працюють для всіх, і захищати їх треба і можна однаково і у США, і в Україні, і в Азії.
Згідно з дослідженнями, лише 30% матеріалів у ЗМІ присвячені жінкам, причому частина з них — фото чи рекламні зображення.
— В яких ролях бачимо жінок, представників ЛГБТ-спільноти чи переселенців у медіа? — запитала Славінська в аудиторії. — Зазвичай заголовки менш ніж незадовільні, вони лише посилюють існуючі стереотипи.
Це сприяє й тому факту, що понад 90% жертв домашнього насильства — жінки, і це збільшує різницю в оплаті праці чоловіків та жінок при рівних зусиллях і вміннях. Як приклад відповідальної і праволюдяної журналістики Славінська наводить спецпроекти «глянцевих» видань, таких як l’Officiel, Vogue та інших. Багато матеріалів, що руйнують стереотипи, з’являється у національних друкованих та інтернет-виданнях. Однак лекторка наголосила, що роль локальної журналістики зростатиме:
— У місцевих видань більше шансів достукатися до місцевого ж читача, — доводить вона. — Набагато цікавіше і важливіше мешканцям регіонів читати саме регіональні видання, бо у них міститься нагальна інформація. Тому потрібно навіть у здавалося б найменших матеріалах дотримуватися журналістської етики і писати коректно.
Щоб перевірити текст на стереотипізацію, редакторка «Громадського радіо» радить поміняти у фразі стать героя. Якщо так можна написати і про представника протилежної статі або про представника іншої меншини, то фраза позбавлена стереотипів.
— Наприклад, чи ви напишете про чоловіка «Попри те, що у нього двоє дітей, він пішов у політику»? Мабуть, ні. Але про жінок чомусь пишуть, — вказує журналістка.
Особливо бурхливо учасники обговорювали, чи можна і чи потрібно взагалі наголошувати на зовнішності людей або їхніх життєвих обставинах у матеріалах про військових або поліцейських.
— Що не так у фразі «Попри те, що у неї красивий манікюр, вона добре стріляє з кулемету»? Це зайве протиставлення. Якщо красивий манікюр у чоловіка, то хіба це заважає йому стріляти? Аж ніяк, — зауважує Славінська.
Нагадаємо, що це другий тренінг Школи сучасної журналістики, і він був присвячений правам та свободам людини і громадянина. Наступний захід відбудеться у квітні, у Черкасах. Імена спікерів організатори повідомлять пізніше.
Довідка: Тренінг «Права та свободи людини і громадянина» проходить у рамках спільного із Freedom House Україна проекту, спрямованого на розвиток регіональної журналістики.
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